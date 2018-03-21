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Распутина грязно выругалась из-за пропавшей дочери

Маша Распутина. Фото: Dni.Ru/Феликс Грозданов
Маша Распутина на юбилейный концерт Ильи Резника пришла как королева – с охапкой роз, с охранником. На праздничном вечере в Кремле ей предстояло спеть два хита, но все закончилось скандалом...
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Алле Агеевой, как от рождения звали Машу Распутину, уже 53 годика, но она до сих пор мнит себя секс-символом и потрясает сексуальными губами, выразительной грудью, оголенными ногами. В этот раз артистка блистала и блестела – колготками и платьем. Она подошла к журналистам и скомандовала: "Снимайте меня издали и только по пояс, я так моложе кажусь!"

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Психически больная дочь Распутиной пропала

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Маша Распутина

Маша Распутина певица

Репортеры задавали ей нейтральные вопросы – о том, как ухаживает за собой, имеет ли накопления на черный день. А певица хохотала, кокетничала и даже зачем-то брякнула о "будущих внуках". Но черт дернул съемочную группу канала НТВ спросить артистку о старшей дочери, которая якобы пропала. Нормальный вопрос, который волнует поклонников певицы, тем более что репортеры имеют право поднимать даже самые неудобные темы – работа такая.

Маша Распутина. Фото: Dni.Ru/Феликс Грозданов

Однако улыбавшаяся еще мгновение назад Распутина вдруг изменилась – ее лицо перекосило от гнева, и она заорала благим матом на все артистическое фойе Кремлевского дворца: "Пошла на ***, ***** дура, *****!" Распутина по-хамски, как последняя грубиянка оскорбила журналистку и фурией улетела. 

Маша Распутина. Фото: Dni.Ru/Феликс Грозданов

Напомним, что старшая дочь артистки Лидия много лет страдает психическим расстройством и находится под наблюдением врачей. Ее нервная система дала сбой после развода родителей: девушка переживала так сильно, что оказалась на больничной койке.

Постепенно сроки пребывания дочери Распутиной в психушке выросли до девяти месяцев в году. А когда девушка выписывалась, часто бомжевала – своего жилья не было. После смерти отца Лидия должна была принять долю в его четырехкомнатной квартире, но оформлять документы не явилась. Знакомые забили тревогу и заявили, что она пропала.

Автор: Иван Губкин21 марта 2018, 12:51
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