"Киска и Бабочка": порно-кадры с известной актрисой разгорячили Корчевникова

Актриса Любовь Тихомирова дала откованное интервью Борису Кончевникову. Звезда поразила ведущего рассказом об эротической съемке, и грязных порно-кадрах, которые отравили ей всю жизнь. Ведущий разгорячился и раскритиковал возлюбленного звезды.

Когда Тихомирова была студенткой первого курса театрального училища ей предложили поработать моделью. Будущей артистке обещали контракт с одним известным зарубежным изданием.

"Подошел фотограф. Сказал, что он представитель одного европейского журнала. Сказал, что он отбирает себе актрис, для того, чтобы в будущем пригласить их на съемки на работу в журнале, но на данный момент надо провести кастинг. Есть запрос на рекламу нижнего белья", – рассказала Тихомирова в студии программы "Судьба человека" телеканала "Россия 1".

Любовь и несколько ее сокурсниц согласились пройти кастинг. По словам знаменитости, в тот момент все выглядело очень прилично, она и подумать не могла, что их заманивают в ловушку. Фотограф даже подписал бумаги, гарантирующие, что снимки с проб никогда нигде не появятся. За потраченное время девушкам заплатили по 100 долларов.

"Единственный момент, о котором они очень просили, – сфотографироваться без белья, мол, надо понять есть ли на теле шрамы и надо понимать, что они работают с чистым материалом. Как-то было подано все очень правильно", - удивляется своей глупости Тихомирова.

Звезда признается, что впоследствии и думать забыла о снимках. Однако, когда она перешла дорогу очень влиятельной особе, эта фотосессия вновь всплыла.

"Открылось годами семью позже, когда у меня были взаимоотношения с одним прекрасным человеком. Некая женщина была не очень довольна, что у нас с ним возникли взаимоотношения, она тоже рассчитывала на его благосклонность. Она была гораздо меня старше, она занимала приличную должность в этой стране. Должность, которая позволяет открыть те двери, которые не открываются", – добавила артистка.

Соперница Любови нашла эти снимки в заграничном агентстве, привезла в Россию и организовала их публикацию в журнале для взрослых. Выпуск, на развороте которого красовалась голая Тихомирова, подкинули ее возлюбленному Игорю.

"Он не выписывал этот журнал, его принесли, даже закладочкой заложили. Он открывает, а там я. Там все были – Киска и Бабочка, такие девчонки, подбор был, – вспоминает знаменитость.

Игорь был очень смущен, узнав, что Любовь когда-то обнажилась перед камерой, однако зазнобу простил. Со временем скандал забылся.

"Это нас не разбросало, и тогда она придумывает еще более жесткую историю, о которой я узнала спустя 10 лет. В то время снимались фильмы эротические, которые выходили на кассетах, их тихо перепродавали пираты. Нашли очень похожую девочку на меня и не знаю, что ей посулили, но она снялась в таком фильме. Кусок из такого фильма был принесен кому нужно и показан кому нужно", – с горечью вспоминает знаменитость.

По мнению Тихомировой, для ее возлюбленного порно-кадры стали последней каплей. Мужчина не стал устраивать сцены ревности и разбираться, он просто исчез из жизни артистки.

Ведущий шоу Борис Корчевников от рассказа Любови остался под большим впечатлением. Он раскритиковал трусливое поведение Игоря.