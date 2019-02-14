Корчевникова поздравили с рождением сына

Фотография известного телеведущего Бориса Корчевникова с малышом на руках собрала множество восхищенных комментариев. Подписчики поздравили журналиста с рождением сына.

Снимок с упитанным мальчишкой на руках Борис Корчевников опубликовал в Instagram. "Вот и мы с Сережей", – кратко подписал фотографию телеведущий.

В комментариях – буря восторга. Некоторые даже решили, что это ребенок Корчевникова. "Борис, поздравляю Тебя с рождением сына! Пусть Бог Вас Благословит и младенца тоже!! Храни Вас Бог (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – написал один из поклонников. А другие напомнили, что журналист не женат.

Тем не менее снимок восхитил всех. "Дети Борису идут", значит, по мнению поклонников, скоро и свои будут.

Напомним, что Корчевников – человек верующий. Борис убежден: браки заключаются на небесах, поэтому хочет жениться по любви, один раз и навсегда, а также иметь много детей.

В судьбе телеведущего была девушка, с которой он готовился связать свою жизнь – русская актриса французского происхождения Анна-Сесиль Свердлова. Корчевников признавался, что именно она привела его к более глубокой религиозности.

Известно, что Борис сделал Анне-Сесиль предложение. Кроме того, сообщалось, что пара посетила церковную беседу о таинстве венчания. Однако вскоре после этого молодые люди расстались, пишет "Домашний очаг".