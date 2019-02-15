Певец Тима Белорусских стал отцом в 16 лет

У исполнителя Тимы Белорусских есть ребенок. Как выяснилось, у кумира молодежи в Минске подрастает четырехлетняя дочь.

Исполнителя хитов "Незабудка" и "Мокрые кроссы" Тиму Белорусских называют главной поп-звездой в России. Его творчество, как и самого артиста, фанаты рассматривают буквально под лупой и заслушивают до дыр в барабанных перепонках. Однако есть то, чего не знает о нем никто – Тима Белорусских стал отцом в 16 лет, утверждает Super.

В окружении певца рассказали, что его четырехлетнюю дочь Соню воспитывает в Минске некая Яна. "Он тогда встречался с девушкой по имени Яна, а в конце 2015 года она родила ему дочку. Девочку назвали София. Яне на тот момент было 17, а Тиме – 16. У Яны есть профиль в Instagram, где она выкладывала их совместные с Тимой фото. А на одном из них он даже с дочкой. Она подписывает фото с девочкой "София Тимофеевна", – приводит издание рассказ человека из окружения Белорусских.

Говорят, певец тщательно скрывает Яну и Софию. Тима боится неадекватной реакции многочисленных фанаток. К тому же избранница Белорусских периодически бывает в Москве. "Она во всем поддерживает Тиму, но они нигде и никогда не появляются вместе", – отметили близкие к молодому исполнителю люди.

Репортеры связались с официальными представителями Тимы Белорусских, чтобы выяснить, правда ли он стал отцом в 16 лет, но те отказались давать комментарии. "У Тимы эта тема – табу", – пояснила пиарщица кумира школьниц.