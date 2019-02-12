Известный ведущий опозорил проколовшуюся Собчак
На днях Ксения Собчак презентовала новый выпуск своего шоу "Осторожно, Собчак!", который ведет на YouTube. Ее гостями стали юмористы, выходцы из КВН Семен Слепаков и Михаил Галустян. В ходе беседы с артистами гламурная блондинка предложила им большие карточки с портретами представителей юмористического жанра.
Они-то и привлекли внимание Вячеслава Манучарова, который тоже ведет свое шоу на YouTube (оно было названо "Эмпатия Манучи" и начало выходить гораздо раньше) и предоставляет гостям аналогичные карточки на выбор. Видимо, Вячеслав узрел в действиях Ксении плагиат.
Он опубликовал в Instagram коллаж из кадров своего шоу и передачи Ксении Собчак. "Дорогая @xenia_sobchak, куда можно подъехать за авторскими отчислениями? А вообще, согласен с Вами – идея с картами очень крутая! У нас таких еще много, поэтому внимательно смотрите новые выпуски "Эмпатии Манучи". Может, еще что-нибудь приглянется", – изящно поиздевался над гламурной блондинкой ведущий.
Подписчики оценили пост шоумена. "Ооо... как-то стремно", "Пригласите ее лучше к себе в программу)", "Сразу заметила, что фишечку подглядели в Эмпатии", "Хорошо работает креативный отдел, подсмотрели, молча сперли", "Грандиозно! Кризис идей... Следующий выпуск Ксении будет в постели (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)?" – посмеялись над Ксенией Собчак пользователи Сети.
Не остались в стороне и представители шоу-бизнеса. Ведущая Татьяна Арно спросила: "Да ладно?" А певица Лолита Милявская написала: "Ого!🤓☝️"
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