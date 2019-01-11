Слепаков наткнулся на новогодний труп
Манекен упал на сиденья в обувном отделе известного магазина. Слепаков, конечно, не мог пройти мимо такой сцены. Разместив снимок в Instagram, юморист попросил подписчиков прокомментировать его.
"В "Луи Вуиттоне" умер манекен. Не выдержал новогодних праздников. Ваши комментарии?", – написал Семен (здесь и далее орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).
Комментаторы тут же выстроились в очередь. "Ну ладно умер, всякое бывает, но сразу украсть у него штаны и трусы – это просто неуважение", "Он устал стоять и смотреть на этот безумный мир, даже через стекло!", "Цены Луи Вуиттона без штанов оставят даже манекен", "Беднягу даже похоронить не в чем…", – изощряются в остроумии пользователи.
Семен Слепаков известен своими песнями на злобу дня, которые часто становятся хитами. Незадолго до новогодних праздников юморист порадовал поклонников композицией "Тяжелый год". Творение Слепакова уже собрало более 5 миллионов просмотров на YouTube, пишет Teleprogramma.pro.
Минувшей осенью Слепаков, вдохновленный нашумевшим интервью Петрова и Боширова телеканалу RT об их поездке в Солсбери, выпустил анимационный клип на "Песню о шпиле". Юморист пошутил над целью визита двух граждан России в британский городок, где в марте прошлого года отравили беглого шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Однако вскоре ролик пропал с канала Слепакова.
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