Эрнст поставил точку в подлых махинациях на Первом канале

Генеральный директор Первого канала прокомментировал скандал, поднявшийся после обнародования Ильей Бером записей, которые якобы подтверждают попытку Александра Друзя его подкупить. Константин Эрнст выдвинул неожиданную версию: возможно, у них личный конфликт.



Вкратце ситуация такова: главный редактор передачи "Кто хочет стать миллионером?" Илья Бер сообщил, что Александр Друзь предложил долю в выигрыше, если ему удастся одержать победу на шоу. По словам Бера, он передал магистру "Что? Где? Когда?" список вопросов, но лишь для того, чтобы доказать факт мошенничества.

Бер обратился в комиссию по этике Международной ассоциации клубов "Что? Где? Когда?" с предложением дисквалифицировать Друзя как игрока. В свою очередь знаток заверил, что именно Бер был инициатором схемы.

В скандал вмешался генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. Он выступил с революционным предположением, что Друзя и Бера объединяют не рабочие, а личные отношения – якобы речь идет о конфликте, ведь у них много общего.

"Пока мы можем лишь предполагать, что между двумя участниками этой истории есть личный конфликт, учитывая, что они давно знакомы, оба знатоки, активно участвуют в жизни "Что? Где? Когда?", а для выяснения отношений не пожалели использовать другую телевизионную программу", – цитирует Константина Эрнста ТАСС.

Он отметил, что разбирательства относительно этой ситуации идут с того момента, как о ней стало известно. "Это непросто: задеты интересы двух разных программ двух разных производителей. "Что? Где? Когда?" производит телекомпания "Игра-ТВ", "Кто хочет стать миллионером?" – "Красный квадрат", – сообщил глава Первого канала.

Эрнст опроверг данные о "договорняках" на шоу "Кто хочет стать миллионером?". По его словам, ситуация с Друзем и Бером – первый такой случай. "Многие звезды отказываются играть в этом шоу именно потому, что хотят знать ответы заранее, хотя бы немного, чтобы, если не выиграть, то достойно проиграть. И не было ни одного случая, чтобы им шли навстречу", – подчеркнул Константин Эрнст.