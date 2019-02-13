"Верить могут лишь слабоумные": раскрыта подноготная грязного скандала на Первом канале
На своей официальной страничке в социальной сети "Живой журнал" Лена Миро дала понять, что знает о телевизионной кухне не понаслышке. "Я вас спрошу: вы реально верите, что хоть что-то, что показывают вам на голубом экране, является правдой? Нет, серьезно, вы в это верите?! Вы верите припадкам Дмитрия Киселева? Истерике Ирады Зейналовой? Профессионализму Малышевой? Тестам ДНК Андрея Малахова? Может, вы верите в экстрасенсов, устраивающих битву? Или в искренность отношений в публичном "Доме-2"? Можно ли верить хоть чему-нибудь, что показывают с экрана?" – обратилась она к читателям.
И сама же ответила: "Верить в это могут лишь слабоумные. Гузеева и Сябитова вам подтвердят, когда читают сценарий, кого и с кем следует вывести под ручку в финале программы". Миро очевидно, что "все в телевизоре – по сценарию". По словам блогера, телевизионщики пойдут на что угодно ради рейтингов.
"В телевизоре маму родную *** (аналогично "произвести половой акт". – Прим. ред.) в прямом эфире ради рейтингов. Рейтинг программы – это хлеб с маслом, зарплата, огромные деньги, популярность, возможность много зарабатывать, ничего не делая. Любой скандал – это рейтинг", – раскрыла глаза читателям Лена.
Она не стала обелять или очернять Александра Друзя и Илью Бера. Блогер поделилась своими мыслями насчет этой ситуации: "Уверена, сговор был. Скажу больше – схема рабочая, использованная, как я понимаю, много раз. Как уверена и в том, что все, что вы видите в телевизоре, тот же самый сговор ради рейтингов или по сценарию. Бер разменял Друзя на рейтинг. Мог бы подставить Иванова, Петрова и Сидорова. Но Друзь – не Иванов-Петров. Александра знают – значит, и скандальчик для рейтинга будет намного полезнее".
Лена Миро жестко заключила: "Вот так вот, дорогие мои любители ходить в телевизор. Любого из вас ради рейтинга могут *** (аналогично "произвести половой акт". – Прим. ред.) в прямом эфире".
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