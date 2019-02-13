"Верить могут лишь слабоумные": раскрыта подноготная грязного скандала на Первом канале

Блогер Лена Миро прокомментировала скандал, поднявшийся после того, как в Сети появилась запись разговора о якобы финансовом сговоре магистра интеллектуальной игры "Что? Где? Когда?"с главным редактором шоу "Кто хочет стать миллионером?" Ильей Бером. Она убеждена, что шумиха пошла на пользу Первому каналу.