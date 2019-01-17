Бил, душил и таскал за волосы: ухмыляющуюся звезду "Глухаря" обвинили в изнасиловании

Звезду сериалов "Глухарь" и "Молодежка" Тимура Ефременкова обвиняют в изнасиловании. Марина Вадимовна Таланова заявляет, что артист на вечеринке в ночном клубе подсыпал что-то в шампанское ее 24-летней дочери Марии, а после жестоко избил девушку и надругался над ней.

Таланова требует с обидчика наследницы пять миллионов рублей. Маша уговорила мать не обращаться в полицию. Женщина прислушалась к мольбам дочери и не пошла в правоохранительные органы, вместо этого обратилась к телевизионщикам.

Марина Вадимовна предложила Тимуру пройти исследование на детекторе лжи в рамках программы "На самом деле" Первого канала. Женщина планирует ославить звезду "Глухаря" на всю страну.

"Сначала она пошла на презентацию какого-то клипа, потом ночью она позвонила мне в слезах в невменяемом состоянии. Она сказала: "Мама, забери меня отсюда". Это было в три-четыре часа утра. Я взяла такси и поехала за ней. Она рыдала, была в истеричном состоянии, ничего мне не говорила, ничего мне не объясняла. Мы приехали домой, и она ушла в ванну и закрылась там на три часа. Она мне ничего не говорила", – рассказала взволнованная женщина. На следующий день Мария призналась матери, что Ефременков надругался над ней.

Тимур также появился в студии ток-шоу. Он заявил, что девушку помнит, познакомился с ней на вечеринке, дал номер телефона. В тот же вечер Мария начала ему писать нежные сообщения. Позже они вместе пошли в приватную комнату клуба.

"Простите, каюсь. У нас был интим, но он был обоюдный. После этого мне бы в пору написать на вас заявление", – добавила знаменитость. Тимур, ухмыляясь, заметил, что не подсыпал девушке никаких одурманивающих веществ.

Мать Марии не верит артисту. Марина Вадимовна уверена, что ее дочь не такая легкомысленная, до этого случая та была невинна.

После на съемочной площадке появилась зареванная Мария. Девушка с порога сообщила, что Ефременков сломал ей жизнь. Он насиловал ее, бил и таскал за волосы.

"Я выпила два глотка, и мне стало плохо. Закружилась голова. Я пошла села в комнату, чтобы прийти в себя. Заходит Тимур. Он стал ко мне приставать. Я кричала, но в клубе громкая музыка. Он меня стал душить. Я потом вообще отключилась. Очнулась и связалась с матерью", – рассказала Таланова-младшая.

Проверка на детекторе лжи показала, что Мария на самом деле в тот вечер выпила больше, чем два глотка. Она согласилась на интим, вдобавок выступала инициатором близости. Ефременков был не первым мужчиной девушки. "У нас был секс с Тимуром, но мама против секса до свадьбы, поэтому я сказала, что это было против воли", – потупив взор, отметила она в конце программы.