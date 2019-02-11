Звезда "Папиных дочек" снялась с голой грудью
Артистка продемонстрировала поклонникам стройную фигуру и отличную физическую подготовку. Таким образом Карпович ответила хейтерам, упрекающим ее в излишней худобе.
Знаменитость сообщила, что занимается йогой. "А вы чем занимаетесь по утрам? Ну-ка неспуны, делитесь своими жаворонковыми подвигами!" – написала Мирослава. На фотосессии Карпович прикрывала обнаженную грудь руками и ногами.
Фолловеры оценили прекрасную форму Карпович. "Мне бы так кушать хорошо и не толстеть", "Мирочка, суперрастяжка. Самая красивая", "Какая же ты все-таки красивая", "Баба-огонь", "Изящность кошки, хищность львицы", – прокомментировали серию черно-белых снимков пользователи соцсети.
Напомним, что работа в "Папиных дочках" принесла Карпович небывалый успех – актрисе стали предлагать другие роли. "Я буду стараться прорубать себе дорогу в своей стезе. Тем она и прекрасна, что я могу сыграть и певицу, и фигуристку, и даже космонавта", – отметила в одном из интервью Мирослава.
Карпович сопутствует успех. Она снялась в десятке фильмов и даже попробовала себя в качестве модели.
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