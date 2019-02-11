"Как же хороша!": Галкин показал помолодевшую Пугачеву
В личном Instagram Галкин выложил фото, на котором запечатлены Пугачева и их сын. Гарри удобно расположился на коленях матери.
Артист написал, что снимок был сделан на праздновании дня рождения дочери певицы Жасмин и бизнесмена Илана Шора. "Алла с Гарри на дне рождения Маргариты Шор, дочери наших друзей", – уточнил Максим.
Фолловеры знаменитости отметили, что Примадонна для своего возраста выглядит отлично. Более того, многим кажется, что она помолодела.
"БОГИНЯ оберегающая свое дитя🤗😇💞(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.) ", "Как же Алла Борисовна хороша!!!!", "Красивая мама, красивый сын!!", "Алла Борисовна Вы прекрасны. Счастья вашей семье.Деткам здоровья", "Красивая и талантливая мама и дети", "Шикарная и умная женщина!!! Супер талантливый и заботливый муж!!! Красивые и счастливые дети!!!" – написали интернет-обыватели.
Между тем в СМИ пишут, что Алла Борисовна страдает от сахарного диабета. Артистка вынуждена постоянно сидеть на диете и принимать препараты инсулина, что очень осложняет ей жизнь.
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