Звезды российской эстрады не привыкли отдыхать. Даже в воскресенье они дают россиянам массу поводов не переставать следить за происходящем в "светской тусовке". "Дни.ру" собрали на своих страницах все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 10 февраля 2019 года.



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