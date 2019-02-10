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Вскрылись подробности конфликта Гурченко с дочерью

Дочь на могиле Людмилы Гурченко. Фото: globallookpress.com
Последний муж актрисы Сергей Сенин стал гостем программы "Эксклюзив" на Первом канале. Мужчина поделился деталями непростых отношений Людмилы Гурченко с наследницей Марией Королевой. 
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Дочь почти не общалась со своей звездной родительницей. По словам Сенина, Мария даже не сразу сообщила им о том, что скоропостижно скончался внук Людмилы Гурченко Марк. Ему было всего 16 лет.

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Молодой человек в свое время обожал посещать дом бабушки, хотя ему запрещали. Сенин долго не понимал, что произошло между нею и дочерью. В эфире передачи продюсер предположил, что у Марии не было внутреннего стержня. По его мнению, женщина подверглась влиянию окружения, которое настраивало ее против Гурченко.

"Маша отстранилась от Люси настолько, что даже не сказала о смерти ее внука, хотя все думали, что информация поступила от нее. Я пришел домой, взял трубку, а голос какого-то мальчика сообщил, что Марик умер. Маша даже не позвонила… Люся была в больнице, когда я узнал. Она мужественно это выслушала", – рассказал Сергей Сенин. Гурченко было очень трудно принять эту потерю.

При этом последний супруг артистки добавил, что между ним и Марией не было войны. Они даже созванивались. Сенин признался, что ему не хватает умершей в 2017 году дочери Гурченко. "Она ведь плоть от плоти Люси. Маша почувствовала во мне человека, с которым можно говорить по четыре часа, отбросив барьеры", – вспомнил Сергей Сенин.

Дочь Людмилы Гурченко умерла от сердечной недостаточности. Незадолго до смерти она призналась, что жалеет о многих несказанных матери словах.

Автор: Валерия Нарская10 февраля 2019, 12:51

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