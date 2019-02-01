Смерть знаменитой актрисы потрясла Галкина

Актер Борис Галкин прокомментировал известие о смерти коллеги. Своими воспоминаниями о Валентине Березуцкой он поделился в интервью российскому телеканалу.

Галкин сообщил, что они вместе принимали участие в съемках картины режиссера Михаила Туманишвили "Ответных ход". С тех пор артисты виделись только в Союзе кинематографистов. Он рассказал, что Валентина Березуцкая очень любила свою работу и никогда не беспокоилась о материальном благополучии. По словам Бориса, она принадлежала к поколению людей, у которых "надо поучиться человечности, любви к Родине, любви к своему делу".

"Это удивительной души женщина. Необычайно ясный, солнечный, очень четкий человек. Она могла не покладая рук работать столько, сколько нужно. Никогда не заботилась о своем материальном достатке. Была в этом отношении абсолютным бессеребренником. Славным, чистым, открытым и красивым человеком. Необычайно мягкой, доброй и отзывчивой женщиной. Царствие ей небесное", – цитирует Галкина канал "РЕН ТВ".

Напомним, заслуженная артистка России Валентина Березуцкая скончалась 31 января 2019 года. Причиной смерти стала внезапная остановка сердца. Пока неизвестно, когда и где состоится прощание с актрисой.