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"Пытался внести картины в Третьяковку": Садальский поднял на смех Сафронова

Станислав Садальский. Фото: www.globallookpress.com
Известный актер явно недолюбливает художника Никаса Сафронова. Несколько часов назад Станислав Садальский опубликовал очередной пост, в котором высмеял творчество российского живописца.
прочитано 233 раза

В своем микроблоге Instagram артист разместил фотографию, на которой художник позирует на стеклянном столе. Снимок Станислав Садальский сопроводил ироничной подписью, вдохновленную новостью о похищении картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи. "На днях в Третьяковке был задержан Никас Сафронов, который пытался внести туда свои картины", – написал он.

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Станислав Юрьевич Садальский актер

Пользователи оценили юмор актера. "Браво! Шутка дня! С удовольствием вынесу из Третьяковски Никаса и его картины!", "Сработала сигнализация, картины оказались фальшивыми", "Жестко, но по делу", "Станислав Садальский – мастер!", "Сотрудники Третьяковки сразу поняли, в чем дело, и помогли ему вынести и погрузить все картины в машину, а посетители громко аплодировали и радостно махали шляпами", "А Волочкова помогала ему их затаскивать!", - отмечали комментаторы.

Один из подписчиков даже привел юмористическое стихотворение Александра Гутина о непростой жизни живописца Никаса Сафронова. "Отцвели в Крыму на пальме фикусы, / И "Ай-Петри" в темноте не видно. / Украдите хоть что-нибудь у Никоса! / Никосу Сафронову обидно! / Ведь воруют у других художников, / А Сафронов, что, какой-то рыжий? / Как по сердцу полоснули ножиком, / Своровали даже у Куинджи!", – написал он. Другие пользователи похвалили талантливого поэта. 

Автор: Полина Крылова1 февраля 2019, 19:15

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