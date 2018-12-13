Садальский грязно оскорбил Сафронова

Станислав Садальский высмеял салфетки с изображением картин художника Никаса Сафронова. Язвительный пост появился на странице актера в Instagram.

Садальский разместил коллаж из четырех фотографий, где изображен довольный художник со своими салфетками. Актер заявил, что теперь картинами Сафронова "можно вытираться и даже сморкаться в них". Желание таким образом заработать на искусстве кажется ему нелепым.

"Впустите высокое искусство в свой дом! С каждой пачки салфеток один рубль пойдет на развитие родного училища художника. Купи 200 штук, и целых десять рублей поддержат новое поколение юных мастеров. Ждем продолжения в виде туалетной бумаги, которую производит фирма, выпустившая серию салфеток с картинами Никаса", – оставил едкий комментарий Садальский.

Пользователи Сети принялись соревноваться в остроумии: "В скором времени стоит ожидать коврика для ног. На нем его картины будут лучше смотреться", "Дурдом продолжается", "Он что, "Дом-2" посетил? Идеями зарядился", "Никас такой же художник, как Волочкова балерина". Кто-то с горечью отметил, что художника деньги интересуют больше, чем искусство.

Некоторые подписчики вступились за Сафронова. По их мнению, таким образом высокое искусство становится ближе к простым людям: "Я тоже удивилась, когда эти салфетки увидела. Жаль только, что в пачке они все одинаковые. Были бы разные – купила бы. Просто на память", "Искусство – в массы!"