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Садальский грязно оскорбил Сафронова

Никас Сафронов. Фото: www.globallookpress.com
Станислав Садальский высмеял салфетки с изображением картин художника Никаса Сафронова. Язвительный пост появился на странице актера в Instagram. 
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Садальский разместил коллаж из четырех фотографий, где изображен довольный художник со своими салфетками. Актер заявил, что теперь картинами Сафронова "можно вытираться и даже сморкаться в них". Желание таким образом заработать на искусстве кажется ему нелепым.

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"Впустите высокое искусство в свой дом! С каждой пачки салфеток один рубль пойдет на развитие родного училища художника. Купи 200 штук, и целых десять рублей поддержат новое поколение юных мастеров. Ждем продолжения в виде туалетной бумаги, которую производит фирма, выпустившая серию салфеток с картинами Никаса", – оставил едкий комментарий Садальский.

Пользователи Сети принялись соревноваться в остроумии: "В скором времени стоит ожидать коврика для ног. На нем его картины будут лучше смотреться", "Дурдом продолжается", "Он что, "Дом-2" посетил? Идеями зарядился", "Никас такой же художник, как Волочкова балерина". Кто-то с горечью отметил, что художника деньги интересуют больше, чем искусство.

Некоторые подписчики вступились за Сафронова. По их мнению, таким образом высокое искусство становится ближе к простым людям: "Я тоже удивилась, когда эти салфетки увидела. Жаль только, что в пачке они все одинаковые. Были бы разные – купила бы. Просто на память", "Искусство – в массы!"

Автор: Полина Крылова13 декабря 2018, 11:16

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