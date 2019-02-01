Истерзанный болезнями Билан не может отказаться от убивающей привычки
Последние несколько лет Билана буквально преследуют неприятности. Молодой еще артист постоянно хворает. Грыжа, больные суставы, бронхит, постоянные простуды – вот что отравляет жизнь звезде.
Плохое здоровье отражается на карьере Билана. То тут, то там истерзанный болезнями Дима отменяет концерты. А недавно даже был вынужден сделать паузу в выступлениях.
Между тем менять привычный образ жизни вокалист не спешит. Он не может взять себя в руки и бросить курить. Артист отмечал ранее, что сигаретка-другая помогает ему успокоиться, однако во время работы на проекте "Голос" Билан в каждый перерыв выбегал затянуться.
К слову, сегодня, 1 февраля, поклонники обнаружили, что от пагубного пристрастия Билан так и не избавился. В личном блоге исполнителя появилось фото, на котором он запечатлен курящим.
"Это просто фото или же Дима все таки на самом деле курит? 🤔 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Дима! Ты куришь!!!???🔥🔥🔥", "Курить не очень полезно, Дмитрий! 😘 ЛУЧШЕ НЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЯЙТЕ! 🙏😘Берегите свое здоровье! ❤️😍🙏", "Дмитрий Николаевич курить вредно вы должны быть здоровым а курение убивает человека мы же за вас беспокоится!!!))) И молимся за вас", – писали поклонники в комментариях.
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