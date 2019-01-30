"Придется признаться": фаворитка Пугачевой подвинула Лазарева на "Евровидении"

Виктории Черенцовой ничего не оставалось, как признаться: она едет на "Евровидение". Подписчики поздравляют певицу. Они уверены, что артистка достойно представит Россию в Тель-Авиве.

Виктория Черенцова в своем посте в соцсети Facebook сослалась на материал "Дни.ру". После того как ее подловили на оговорке в комментариях, пришлось сказать правду.

"Ну все. Шила в мешке не утаишь... Придется признаться, что в 2019 году участником от России буду я", – написала Виктория.

Подписчики за певицу порадовались. Они отметили: не имеет значения отношение к конкурсу "Евровидение" – в первую очередь это возможность достойно представить Россию на международном уровне. "Вика это точно сделает лучшим образом, лично у меня нет никаких сомнений!" – пишет один из комментаторов.

"Рад за тебя. С моей легкой руки отправляешься в Тель-Авив", – прокомментировал сообщение член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян. Напомним, что в его посте накануне и появилась информация от Виктории Черенцовой.

"Россия еще официально не представила участника на "Евровидение", но уже известно, что он выступит 16 мая во втором полуфинале", – написал в своем аккаунте Манукян. "Со мной выступление пока не согласовали", - прокомментировала пост Черенцова, немало удивив как автора сообщения, так и его многочисленных друзей. "Значит, пока Киркоров с Лазаревым вовсю готовятся, ты тихонько согласования выступления ждешь. Коварная", – отреагировал эксперт на известие о подготовке певицы к "Евровидению".

Как писали "Дни.ру", в 2009 году Черенцова участвовала в съемках ежегодного проекта Пугачевой "Рождественские встречи". А позже работала в команде под руководством Примадонны. Виктория Черенцова участвовала в третьем сезоне шоу "Голос". Во время слепых прослушиваний к ней повернулись все четыре легендарных наставника – Александр Градский, Леонид Агутин, Пелагея и Дима Билан.

Сейчас Виктория снимается в сериалах и дает концерты. Она популярна в соцсетях – исполняет песни собственного сочинения, сидя за рулем автомобиля. Эти выступления транслируются в прямом эфире в Instagram и Facebook.

Особо наблюдательные подписчики заметили, что комментарий Виктории о подготовке к "Евровидению" шуточный – как, впрочем, и ее последовавшее признание. Тем не менее друзья певицы отмечают: после такого ажиотажа ей, видимо, придется участвовать в конкурсе.