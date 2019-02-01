В разборки Ахеджаковой и Галкина втянули Дубовицкую

Ведущая "Аншлага" Регина Дубовицкая высказалась о конфликте юмориста Максима Галкина и артистки Лии Ахеджаковой. По мнению теледивы, пародист должен задумываться над тем, кого он собирается изображать.

Дубовицкая сообщила, что не видела номер, который так обидел Ахеджакову, однако с уверенностью может сказать, что Галкин очень ответственно относится к профессии. "Он не из тех, кто распыляется направо и налево или плохо делает свою работу", – добавила она.

Также Регина Игоревна отметила, что пародируемый вправе рассердиться на юмориста, если номер получился злобным. А вот сказать или не сказать о своей обиде во всеуслышание – это выбор, который зависит от того, насколько пародия была справедлива.

"Зал аплодирует вне зависимости от того, обидится артист или нет. Зал обычно хорошо принимает пародиста, когда он делает свою пародию очень точно. Если номер сделан качественно, надо работать с ним дальше", – цитирует Дубовицкую Teleprogramma.pro.

Напомним, Лия Ахеджакова стала героем передачи на YouTube-канале "Культура памяти". Артистка отметила в интервью, что нетерпима к тому, что о ней говорят в Сети, или тому, как ее изображают на телевидении. "Я этого недостойна. И не имеет права, допустим, Галкин пользоваться моим именем, чтобы насмешить зрителя и сделать милую имитацию, как я пристаю к сильным мира сего со словами: "Ой, я про Россию хочу поговорить!" Это не по возрасту", – подчеркнула Лия Ахеджакова.