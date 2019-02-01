Бузова кардинально изменила внешность

Сразу после отпуска поп-певица отправилась в салон красоты. Фотография нового образа появилась в микроблоге Ольги Бузовой в Instagram в минувший четверг, 31 января.

Исполнительница похвасталась новой прической. Певица решила осветлить свои темные волосы. "Приветики! Захотела немного похулиганить. Новый год, немного новая я. И мне сейчас очень хорошо. Так вдруг захотелось перемен... Во всем. Впереди много важных и интересных событий... Решила начать с прически. Как вам?" – подписала пост Ольга Бузова.

Поклонники пришли в восторг от таких перемен. "Наконец-то ты опять блондинка! Я ждала этот день!", "Это твой лучший цвет!", "Одобряю!", "Очень круто!", "Ты всегда в тренде", "Так дорого и изысканно", "Супер! Сразу посвежела и помолодела", "Преображение суперское", "Черты лица стали мягче", - писали очарованные пользователи. Многие предположили, что таким образом звезда решила ознаменовать новый жизненный этап.

Напомним, в середине января Ольга Бузова побывала вместе с подругами в Куршевеле. Певица регулярно делилась снимками и видео с отдыха. Вскоре выяснилось, что во время отпуска звезда поссорилась со своей сестрой Анной. Девушка даже отписалась от своей знаменитой родственницы в Instagram. По мнению поклонников исполнительницы, причиной конфликта стало то, что Бузова отказалась оплатить сестре билет в бизнес-класс. Сама Ольга с юмором отнеслась ко всем слухам.