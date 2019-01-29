Алибасов врезал бездарной Бузовой

Музыкальный продюсер Бари Алибасов явно не любит творчество поп-певицы. Выразить свою неприязнь к Ольге Бузовой он решил публикацией шуточного ролика в своем Instagram.



На записи две девушки танцуют под хит поп-исполнительницы "Танцуй под Бузову". Через некоторое время в кадре появляется их подруга с подушкой в руках. "Как же вы достали меня со своей Бузовой!", – кричит возмущенная девушка и бьет их. Потом героиня включает песню группы На-На "Фаина" и начинает с удовольствием двигаться под музыку.

Поклонники Барри Алибасова оценили юмор автора ролика. "Нет, только не под Ольгу Бузову! Мои ушки такие звуки непонятные вообще не воспринимают никаким образом. Вот "Фаину" любимую 27 лет слушаю и каждый раз как в первый раз. Эта песня вечна! Спасибо!", "Ролик просто отпад!", "Бессмертный хит!", "Вот я бы тоже лучше под "Фаину" зажгла!", "Бузова надоела, а "Фаина" – нет", – писали комментаторы.

Ранее СМИ сообщили о том, что ведущая скандального реалити-шоу пренебрежительно отнеслась к своим поклонникам. Несколько дней назад Ольга Бузова исполнила роль в спектакле "Мужчины нарасхват" в театре в Дзержинске. После выступления она быстро покинула местный театр и даже не пообщалась со зрителями. Многие присутствующие были вынуждены взять кредит, чтобы купить билет, и потому были разочарованы поведением звезды.