"Люблю сразу троих мужчин": звезда "Папиных дочек" разоткровенничалась после праздника

На днях актриса и ее супруг артист Артур Смолянинов отметили день рождения младшего сына Марка. Второй ребенок звездной четы появился на свет в декабре прошлого года.
На следующее утро после торжества Дарья Мельникова поделилась в личном "Инстаграм" забавным фото. На снимке маленький Марк запечатлен со спины. Обнаженный ребенок неуверенно идет по цветастому ковру детской комнаты. Голову крохи венчает праздничный колпак.
"Стандартное утро после праздника. С днем рождения, мужик! Вот уж не думала, что смогу официально любить сразу троих мужчин и спать с ними в одной кровати!" – шутливо отметила звезда сериала "Папины дочки" под снимком.
Напомним, у Дарьи Мельниковой и Артура Смолянинова двое детей. Старший сын пары появился на свет в 2015 году. По словам артистки, ее муж оказался замечательным папой. Порой Артур управляется с отпрысками лучшей Дарьи. Артистка спокойно оставляет наследников с отцом.
Ранее звезда сериала "Папины дочки" признавалась, что, забеременев во второй раз, надеялась стать матерью девочки. "Как показал второй сын, от моей хотелки ничего не зависит", – сказала как-то артистка.
К слову, Мельникова и Смолянинов могут попытать счастье еще раз. Возможно, третьим ребенком четы как раз будет девочка.
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