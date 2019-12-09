"Когда сбор на золотой унитаз?": обнаглевшая светская львица требует купить ей новый автомобиль

Звезда соцсетей, блогер Виктория Быкова сообщила, что устала от старого автомобиля. Девушка предпочла решить проблему кардинально.

Знаменитость известна как luxury-блогер. На своих страницах в социальных сетях Виктория регулярно демонстрирует прелести жизни светской львицы. Дорогие машины, наряды – все это неотъемлемая часть ее обихода. Тем не менее, последняя выходка Быковой не просто взбудоражила поклонников, а вызвала шквал критики.

Как сообщает Пятый канал, в одном из последних выпусков для своего ютуб-канала девушка показала, как разбивает лобовое стекло своего автомобиля марки "Роллс-ройс" бейсбольной битой. По заверениям звезды, старая машина ей надоела, и она задумала купить новую.

"При покупке своего нового Rolls-Royce еще тогда я понимала, что не смогу на нем ездить всю жизнь. Он же мне надоест. Одни и те же звезды каждый день, все тот же салон и так далее. И что скажут люди?" – поделилась мыслями Виктория.

Чтобы претворить свой дерзкий план в жизнь и приобрести новый автомобиль, блогер объявила сбор денежных средств. Она заявила, что в скором осуществлении ее амбициозного желания должна быть заинтересована многотысячная аудитория девушки, которая с удовольствием наблюдает за ее светской жизнью.

"Как можно столько времени мучить всех одной и той же картинкой⁉️ Вы же все от меня отпишетесь? И как мне быть Luxury-блогером без аудитории⁉️ Сумма крупная! Но если каждый скинется хотя бы по 50 рублей, то у нас с вами все получится... Давайте вместе объединимся и сделаем доброе дело... Вы в первую очередь должны быть в этом заинтересованы", – призвала поклонников Виктория.

Впрочем, большинство не поддержало Быкову. Подписчики принялись на все лады оскорблять девушку, отмечая, что столь наглое поведение неприемлемо. "У людей ни головы, ни чувства юмора, печально это все!", "Когда сбор на золотой унитаз?", "Давайте скинемся на мозги человеку".