Вновь сбежавшей из России Ветлицкой нашли оправдание

Певица, пообещавшая поклонникам гастрольный тур по России, неожиданно отправилась в Испанию. Почему Наталья Ветлицкая вернулась в страну, откуда совсем недавно уехала, пояснил ее менеджер Дмитрий Ашман.

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