Вновь сбежавшей из России Ветлицкой нашли оправдание

Артистка разместила в "Инстаграме" видео в окружении пальм и цветов. Она безмятежно пожелала всем доброго утра, не уточнив, зачем улетела из России туда, где жила последние годы.
Менеджер заверил, что концерты знаменитости в России не отменены. "Она не вернулась в Испанию. У нее дом в Испании, и она половину времени проводит там, а половину – здесь, в России, потому что дочка живет в Испании. Вот, собственно, такой наш ответ. Ничего не отменяется, все в процессе", – цитирует Дмитрия Ашмана Teleprogramma.pro.
Он добавил, что подготовка к выступлениям исполнительницы идет полным ходом. В Барселону та отправилась, чтобы побыть с дочерью и набраться сил перед гастрольным туром.
Напомним, что около месяца назад Наталья Ветлицкая объявила о возвращении в Россию. Для всех это стало неожиданностью. Певица планирует вернуться на сцену после долгого перерыва и представить новую концертную программу.
В Испании живет 15-летняя дочь артистки Ульяна. В какой-то момент девочка подверглась нападкам в школе. По словам Натальи Ветлицкой, ее дочь травили дети из русских семей. Звезда решила ситуацию наименее болезненным для подростка способом, не доводя дело до перевода в другое учебное заведение.
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