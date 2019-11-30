Оставшаяся без гроша Ветлицкая отправилась собирать бутылки и воровать

Недавно Наталья Ветлицкая анонсировала свои первые выступления в России после 15-летнего перерыва в сценической деятельности. Теперь певица стала гостьей шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале, где рассказала о непростом периоде в жизни.

Ветлицкая вспомнила о временах, когда ее карьера только развивалась. В 90-е исполнительница столкнулась с большими трудностями.

По словам Натальи, она испытывала серьезные финансовые проблемы: денег не хватало даже на продукты. Однажды звезде и вовсе пришлось решиться на кражу. "Денег вообще не было. Я думаю, что делать? Пошла на улицу собирать бутылки из-под пива. Сдала. Зашла в универсам и купила омерзительные сосиски, пакет молока и буханку хлеба. Думаю, я это не проглочу, а вот аджика поможет мне съесть эти сосиски. Не хватало 55 копеек на аджику, поэтому я ее спрятала и вынесла. Ну, это жизнь!" – рассказала в эфире программы артистка.









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