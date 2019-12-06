Пенсионер Газманов отказался помогать сыновьям

На российскую национальную премию "Виктория" в Кремле Олег Газманов приехал, чтобы наградить победителя в номинации "Городской романс". А позже певец пообщался с корреспондентом "Дни.ру".



У 67-летнего Олега Газманова два взрослых сына – родной 31-летний Родион и усыновленный 22-летний Филипп. Певец доволен тем, как складывается их жизнь.

"Родиону, конечно, приходится сложнее, нежели мне в молодости, потому что его постоянно сравнивают со мной, хочет он того или нет, – рассказал главный "есаул" страны. – А ведь я ему говорил, что надо брать псевдоним!"

"У старшего только что вышла песня под названием "Останься", которая меня так задела, так впечатлила, так растрогала, – продолжил Олег. – Что-то в словах, музыке и аранжировках Родиона есть цепляющее, настоящее. А он все сам себе делает. Да, пусть сын пока не собирает гигантских дворцов и стадионов, но он очень самодостаточный, и у него есть верные поклонники".

"Родион на музыку никогда не брал у меня денег, – заверил Газманов. – Да и советов я ему не даю. У меня самого нет промоутеров, продюсеров, пресс-секретарей. Сын ищет свой путь, свою нишу. Для этого я ему не нужен, поэтому и не помогаю. Думаю, мое присутствие только навредит".

Рассказал певец-пенсионер и о младшем сыне Филиппе. "Красивый парень, его время от времени снимают в качестве модели. Но жизнь он решил посвятить другому – у него очень крупный бизнес, – сообщил Газманов. – Его компания в пятерке самых быстро развивающихся в стране, даже Forbes писал. Cыну только 22 года, а у него в офисе 60 человек работают! И ему я не помогал – сам умный, самостоятельный парень".