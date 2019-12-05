Мать Тимати рассказала о страшном горе

Мама рэпера Тимати рассказала о непростом периоде своей жизни. Симона Юнусова потеряла близкого человека.

По словам Симоны, в те времена, когда она переживала развод с мужем, заболел ее отец. Недуг быстро прогрессировал, поэтому родитель Юнусовой довольно скоро стал лежачим.

"Это был обычный понедельник 5 декабря в череде серых и мучительных дней по уходу за тяжело-больным человеком (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.). Он уже почти не говорил– экономил силы, я тоже перестала бодро щебетать, делая вид, что скоро все наладится. Мы оба понимали, что чудесного исцеления не произойдет. Он щадил меня и ни разу не назвал болезнь по имени, а я больше не могла притворяться, я просто очень устала морально и физически", – призналась Симона Юнусова в личном "Инстаграм".

Из-за свалившихся разом бед мать Тимати тоже начала терять здоровье – появились психосоматические заболевания. Тогда Симона не знала, что из-за нервного перенапряжения могут страдать различные органы и системы организма.

"Частые заболевания горла, потому, что я не могла выговорить свое отчаяние после развода и выкричать страх, когда узнала о папиной смертельной болезни. Проблемы с желудком, потому, что я не была готова отпустить двух самых близких мне людей. Я пыталась задержать их в своей жизни, вступая в бесполезную схватку с природой", – продолжила мама рэпера Тимати.

После Симона Юнусова вспомнила, слова умирающего родителя, которые навсегда отпечатались в ее памяти. Она как обычно переворачивала папу с боку на бок. Несмотря на то, что сгорающий из-за недуга мужчина очень исхудал, перекладывать его было крайне тяжело. Тягостные мысли крутились тогда в голове у женщины.

"Когда ты видишь, что осталось от твоих когда-то больших и сильных родителей, движения сковывает ледяной ужас и сил не остается совсем... Я глотала слезы и пыталась перевернуть... вдруг Папа дотронулся до моей руки, улыбнулся и прошелестел одними губами-"Потерпи, осталось совсем чуть-чуть...". У меня не было слов ободрения, все казалось фальшью. Я поцеловала его и вышла из комнаты... Мама отпустила меня домой принять душ и накормить ужином детей", – добавила Юнусова.

Дома ее застал телефонный звонок. На том конце провода была мать. Родительница попросила Симону вернуться: "Кажется все. Приходи...". Юнусова побежала обратно.

"Я это были последние часы до утра, которые мы провели вместе– Папа, Мама и я... 6 ноября Папа написал последнее стихотворение к моему Дню Рождения, а 5 декабря, он, как всегда тихо, чтобы никого не потревожить, закрыл глаза и ушел навсегда..." – поделилась с подписчиками мама рэпера Тимати.