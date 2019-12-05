Голая ненакрашенная Летучая поразила красотой и молодостью

Супруги поселились в одном из самых роскошных отелей. Стоит отметить, что на Мальдивские острова они прилетают не в первый раз. Вилла, где телеведущая отдыхает с мужем, стоит прямо на воде, из-за чего самой распространенной одеждой среди гостей отеля является купальник.
Знаменитость не раз делилась с поклонниками снимками, на которых она каждый раз в новом купальнике.
На этот раз женщина опубликовала кадр, на котором позирует в постели. На ней нет ни грамма макияжа. Кроме того, отсутствует и одежда. Интимные места прикрыты белым одеялом. Телеведущая держит в руках воздушные шары с цифрами. Так становится понятно, что Летучая нисколько не стесняется своего возраста и готова раскрыть фанатам, сколько же ей на самом деле исполнилось.
Подписчики отметили, что несмотря на цифру в паспорте – 41 год – звезда отечественных голубых экранов выглядит потрясающе. Многие подчеркнули, что она невероятно красива даже без косметики, а уж возраст для нее действительно является только датой.
"С Днем Рождения красавица и умница! Люблю тебя! Пусть все будет замечательно ❤️" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.), "Поздравляю 👏👏. Все бы в 41 так выглядели💜", "К черту цифры, вы прекрасны. С днем Рождения 🎂 ", – поздравили пользователи Летучую.
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