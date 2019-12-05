Грязная матерщина Шнурова на сцене обернулась судом и жутким скандалом

Концерт состоялся в хоккейном клубе "Сибирь". Местный житель Евгений Гуляев после его посещения подал в суд иск против самого клуба, организаторов концерта и Сергея Шнурова.
По словам мужчины, песни "Ленинграда" он слышал только по радио, где мат был заглушен цензурой. Лишь на живом выступлении новосибирец познакомился с оригинальным звучанием и был шокирован.
Гуляеву удалось отсудить компенсацию, сообщают "Вести Новосибирска". За моральные страдания ему выплатят 2000 рублей (стоимость билета). Также организаторам шоу – компании "Дракон и феникс" – придется раскошелиться на штраф в размере 2225 рублей и госпошлину в 700 рублей. Судя по всему, Сергей Шнуров зрителю ничего не заплатит.
Правда, сибиряк получил не ту сумму, на которую рассчитывал. Суд удовлетоворил требования Гуляева лишь частично. Изначально заявитель требовал из-за концерта Сергея Шнурова компенсацию размером в 300 тысяч рублей.
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