На Первом канале сделали странное заявление об отравившемся Алибасове

В шоу "Вечерний Ургант" ведущий иронично прокомментировал новость о найденных бочках с серной кислотой, ставшую экологической трагедией. Они были найдены в местной лесополосе.
Шоумен вспомнил в связи с этим отравление Бари Алибасова ядовитой жидкостью "Крот". Он отметил, что серная кислота – это одно из самых опасных веществ на Земле. "Если серную кислоту вылить, то она тоннель в Австралию прожжет, ветка метро сразу туда уйдет…", – пошутил Ургант.
При этом ведущий добавил, что в связи с тем, что эти бочки теперь утилизируют, у него есть важное объявление. "В выходные, к сожалению, отменяется коктейльная вечеринка у Бари Алибасова", – сделал странное заявление шоумен.
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