Павел Прилучный после подтверждения романа с Дарьей Мороз: Любовь делает человека слабым

Вышло в свет новое интервью с Павлом Прилучным. Популярный актер рассказал о работе и объяснил, почему считает, что женщина отвлекает.

Павел Прилучный снялся в новом фильме "Союз Спасения". Картина повествует о восстании декабристов в 1825 году. Актер воплотил образ Павла Пестеля. Прилучный назвал его интересным персонажем. "Интересный властный мужчина, в хорошем смысле, чокнутый. Все как я люблю! Он – клевый герой!" – отметил актер.

При этом он признался, что его герою отведено в фильме куда меньше времени, чем ему хотелось бы. Интересным нюансом стало то, что у его героя совсем нет любовной линии. "Это просто замечательно! Любовь делает человека слабым. Женщина отвлекает от великих сражений и от всего остального. Так думал Пестель, да и в принципе, любой мужчина, который идет к своей цели так думает", – рассказал Прилучный.

Актер заявил, что поддерживает своего героя в этой ситуации. "Я специально узнавал, интересовался, у него никогда не было спутницы. Были мимолетные увлечения и только. Человек знал, что он хочет. И практически сделал, что хотел. Если бы не предательства", – заявил артист.

Прилучный высказал убеждение, что современные женщины не поступили так, как сделали жены декабристов – последовать за своими мужьями в Сибирь. "Дело в том, что мир изменился. Он другой. Изменились реалии, женщины стали независимыми. Думаю, дело в этом", – рассудил Павел в беседе с изданием "7 Дней". При этом он отметил, что романтичность это не про него.

Ранее актер ответил на вопрос своей жены Агаты Муцениеце о романе с Дарьей Мороз, слухи о котором муссируются в СМИ. "Да", – коротко ответил Павел Прилучный. Агата не растерялась и задала новый вопрос: "Она здесь, в Питере, тоже?" Павел невозмутимо ответил: "Да". Муцениеце продолжила: "Что ты мне не рассказывал?" Прилучный совершенно серьезно спросил: "Зачем тебе?" Та пояснила: "Ну хотя бы знать..." Актер удивился: "Смысл?" Затем он двинулся к двери, дав понять, что разговор окончен. Такая беседа случилась в рамках нового выпуска влога Агаты Муцениеце "Прилучные будни". Подразумевалось, что эта беседа – шутка.