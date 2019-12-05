Тимати публично унизил любимую женщину

Музыкант вместе с Анастасией Решетовой появился на открытии фитнес-клуба Black Star Fitness. Рэпер Тимати повел себя неуважительно к спутнице.

Модель поддержала избранника на открытии его нового детища. Она пришла на мероприятие в облегающем черном наряде с открытыми плечами.

Рэпер Тимати принимал поздравления и общался с друзьями, а потом стал позировать фотографам вместе с Анастасией Решетовой. Музыкант чмокнул возлюбленную в щеку, а когда модель обняла его и хотела поцеловать в губы, ловко увернулся и отвел ее в сторону.

Многим это показалось странным. Особенно на фоне появившихся слухов об изменах артиста, сообщает Teleprogramma.pro.

Поводом для пересудов стало то, что Тимати уехал на Мальдивы вскоре после рождения сына. В Сети стали сплетничать о том, что он проводит время с другой девушкой. Модель отреагировала на это резко, заверив, что верить подобной информации не стоит.

Напомним, что рэпер Тимати 16 октября стал отцом во второй раз. Анастасия родила ему сына Ратмира. Также у исполнителя есть дочь Алиса от бывшей пассии Алены Шишковой.

Избранница рэпера Тимати постепенно возвращается к привычному образу жизни. Через месяц после родов Решетова возобновила тренировки в спортзале.