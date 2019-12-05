Стало известно о свадьбе Джигурды и Анисиной во Франции

Оформив развод, Никита Джигурда и Марина Анисина так и живут вместе, воспитывая сына и дочь. А теперь экстравагантный актер объявил о свадьбе с прославленной фигуристкой.

Никита Джигурда и Марина Анисина состояли в браке восемь лет. Олимпийская чемпионка по танцам на льду родила актеру сына и дочь. А три года назад одна из самых ярких пар отечественного шоу-бизнеса распалась. Впрочем, Никита и Марина остались в хороших отношениях: они живут вместе, воспитывая наследников, и даже намерены снова пожениться.

"На 23 февраля 2020 года запланирована свадьба: нужно зарифмовать нашу свадьбу, которая состоялась в 2008 году именно 23 февраля", – заявил в интервью Джигурда. Недавно актер прибыл в Москву, где продолжаются судебные разбирательства относительно многомиллионного наследства его кумы Людмилы Браташ.

И если Никите приходится курсировать между двумя странами, то Марина с детьми постоянно живут во Франции. По словам артиста, там состоится и бракосочетание. "Свадьба будет во Франции. Как раз после того, как Большой суд Франции в конце января подтвердит решение Малого суда о вступлении нас с Мариной Анисиной в наследство французского имущества Людмилы Браташ", – цитирует его сайт "Комсомольская правда".

Кстати, по нынешним расценкам стоимость имущества Браташ существенно снизилась, а ведь раньше говорилось чуть ли не о миллиарде. Никита Джигурда пояснил: "Речь идет о 250 миллионах рублей – это оценка вообще всего имущества. После судебных разбирательств был отвергнут иск Романовой о признании завещания в нашу пользу недействительным. Нонсенс заключается в том, что нам так пока и не выдали права на три московские квартиры Браташ".