"К черту идите": Гузеева послала журналистов после слухов о закрытии "Давай поженимся"

Рак у Анастасии Заворотнюк Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Топ новостей

Официальное заявление близких после известия о смерти Анастасии Заворотнюк
Катались по полу: Басков и Крутой сцепились на глазах у кричащих от ужаса звезд
"Держат народ за дураков": вскрылся чудовищный обман Пугачевой
"Я его любовница": скандал с двойной жизнью Плющенко получил продолжение
Фадеев перед смертью дал важное наставление сыну
партнеры
Среда 4 декабря
Лента новостей
17:45
Как перестать обижаться: советы психолога
17:31
Посетил более 150 стран: в Петербург прибыл известный индийский путешественник
17:24
Встреча Путина и Вучича началась с казуса (видео)
17:07
Под Москвой ребенок попал в больницу после падения с кровати
16:27
Один погиб, двое пострадали: в Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим
16:02
"Дни.ру" дарят билеты: лекция звезды "Битвы экстрасенсов"
15:59
Налог для самозанятых распространяется на новые регионы
15:45
Две женщины устроили драку в московском метро
15:41
Зимний рецепт: яблочно-сливочный пунш
15:24
Депутат Ревенко: В Думе нужно работать, а не жаловаться
15:19
Германия выслала двух российских дипломатов из-за скандала с убийством
15:00
Долгожданное событие на Крымском мосту довело украинцев до припадка
14:54
Читатели "Дни.ру" оказались ярыми любителями McDonald’s
14:50
Почему дети плохо учатся в школе
14:40
"Сорвать переговоры": Порошенко устроил наглую провокацию против Зеленского
14:39
Мобильное приложение МКБ стало удобнее для клиентов
14:37
Под Москвой детский тренер ударил жену ножом
14:13
В России найдена мумия 18-тысячелетнего щенка (видео)
14:13
"Предупреждала, что они будут гадить": Дмитрий Шепелев о конфликте Жанны Фриске с отцом
13:58
Меладзе дал свободу Брежневой
13:34
Сексуальная Туктамышева рассказала о своих идеалах
13:32
"Предел гибкости": условия встречи Путина и Зеленского ужаснули украинцев
13:26
Обнаружена самая тяжелая черная дыра (видео)
13:13
Что стало с Юрием Антоновым после страшной травмы
13:06
Путин поставил Зеленскому "сумасшедшие" условия по Донбассу
12:41
"Тихий ужас!": народ не узнал обезображенного пластикой Шаляпина
12:38
"Зазнался мальчик уже": Роналду разнесли за показушную выходку
12:30
Соловьев унизил Зеленского перед важной встречей
12:16
Появились сенсационные подробности о связи Зеленского с женой Порошенко
11:55
Беременна? Лобода заткнула сболтнувшую лишнее дочь
11:45
Как выбрать новогоднюю елку
11:35
В Москве из-за угрозы взрыва эвакуировали школу
11:15
Меланья Трамп перестала спать с мужем
11:07
Джигарханян встретит Новый год с бывшей женой
11:00
Лукашенко уходит? Объявлена дата досрочных президентских выборов
10:36
Находчивый Путин ловко вышел из казусной ситуации (видео)
10:04
"Это правда": Варум раскрыла важную подробность свадьбы с Агутиным
10:03
Одинокая Джоли закрутила роман с женщиной
09:23
Раскрыты реальные доходы оскандалившейся Ротару
09:21
Под Иркутском обрушился мост
09:04
Ирина Слуцкая тайно родила третьего ребенка
08:47
Как питаться правильно за копейки
08:42
Вылетевший из Москвы лайнер совершил экстренную посадку
08:30
Ухажера Заворотнюк застукали с эффектной певицей
08:15
Богомолов снял округлившийся живот Собчак
08:10
Курс рубля показал внезапный рост
06:18
"Расставили ноги и сердца": Джигурда о гей-оргиях
04:32
Теперь официально: старшая дочь Джоли и Питта стала мальчиком
02:09
Ученым удалось победить опухоль поджелудочной железы
00:26
Порошенко взял за горло нерешительного Зеленского
00:26
Вот и сказочке конец: звезду "Дома-2" бросил богатый любовник
21:50
Рухнула стена: под Белгородом в жилом доме произошел взрыв газа
21:42
Колхоз с претензией: Лукашенко превратил Белоруссию в бесполезный придаток
21:23
Храм Христа Спасителя в Москве эвакуировали из-за угрозы взрыва
21:21
"Жаждет признания толпы": избалованную Собчак крепко приложили
21:18
"Муж – не стенка!": Кравец познакомила дочь со своим юным кавалером
21:08
"Пытал Анисину паяльником на глазах у детей": Джигурда о реальной жизни его семьи
20:49
Популярная певица выходит замуж за бизнесмена через полгода после знакомства
20:32
"Это пушка": народ ахнул от абсолютно голой Дакоты
20:30
Раскрыта опасность селедки под шубой
20:14
Пугачева и Галкин пренебрегли торжеством дочери Киркорова
19:52
"Кайфуем!": горячий мужчина заставил Королеву энергично двигаться
19:42
В США арестовали гражданина России
19:25
Ребенок замерз и умер в сугробе под Нижним Новгородом
19:20
"Могу придушить": Джигурда встал горой за оплеванную Волочкову
19:19
Путин рассказал об угрозе НАТО для России
19:08
"Чувствую себя беззащитной": героиня рассказала о книге "Я – Сания"
18:51
Петербуржец устроил застолье возле трупа сожительницы
18:46
В 2020 году стоимость безлимитных проездных в Москве останется прежней
18:38
"Идиоты": Собчак оказалась в тупике из-за открывшихся интимных подробностей
18:33
В России недовольны выдачей паспортов жителям Донбасса
18:12
Нагиев довел Бондарчука до бешенства жестким отказом
18:09
Умерла знаменитая в Сети кошка
18:00
Петр Налич даст Большой Весенний Концерт в Москве
17:58
Как правильно выбрать тур на новогодние праздники
17:51
"Целовались": вымотанные Кудрявцева и Лазарев поздно ночью покинули чужую квартиру
17:32
"Это больно!": слабонервная Бородина вынуждена ходить к психологу
17:29
ГК "КОРТРОС" доказала свое превосходство
17:14
Переписка с проститутками вышла Зеленскому боком
17:05
Молодая жена сладострастно облизала голого Цекало
17:03
Кричал и пыхтел: Галустяна зажало между ног у красотки
16:45
Двое студентов ограбили доставщика еды в Петербурге
16:24
Ищущему дружбы с Путиным Трампу ударили в спину
16:16
Располневшей звезде "Дома-2" откачали жир
16:16
Обнародованы баснословные траты молодой любовницы Петросяна
16:15
Под Москвой мужчина набросился с ножом на полицейского
16:04
Парламенты России и Венгрии защитят права нацменьшинств на Украине
15:50
В Башкирии автомобиль сбил лошадь
15:44
Навка в неподобающем наряде пришла на праздник к дочке Киркорова
15:42
"Шулеры": юлящего Зеленского поймали за руку
15:40
"Естественно и красиво": Пегова без макияжа сразила россиян
15:31
Экс-муж забирает сына у Водонаевой
15:30
Метель и гололед: в Москве объявили желтый уровень опасности
15:19
"Кобель": эффектная актриса поставила на место Владимира Машкова
15:13
Брежнева получила от Меладзе чемодан после слухов о разводе
15:05
Зеленского лишили последней надежды перед встречей с Путиным
14:58
Кемерово окутал густой смог (видео)
14:55
В каком возрасте чаще всего возникает рак
14:50
Похудевшая на фоне развода Лолита проговорилась о новом романе
14:43
Под Москвой мужчина поливал машины соседей кислотой
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Как завоевать мужчину-Рыбы
Рецепт на Новый год: салат "Не Ш.У.Б.А."
Курс рубля на сегодня
"Мужа выгнала, сын сам ушел": Буланова не может опомниться от событий последних дней
Невыносимая Маркл потеряла помощницу
Клиенты МКБ смогут сэкономить на поездках в метро
Шоу-бизнес

"К черту идите": Гузеева послала журналистов после слухов о закрытии "Давай поженимся"

Лариса Гузеева. Кадр youtube.com
Телеведущие Роза Сябитова и Лариса Гузеева прокомментировали слухи о закрытии программы "Давай поженимся". По словам Сябитовой, даже если съемки передачи приостановят, проект просто уйдет на другую площадку.
прочитано 70 раз

Главная сваха страны подчеркнула, что ей неизвестная позиция руководства Первого канала по закрытию нашумевшего телешоу. Впрочем, если оно примет решение о приостановке проекта, то "Давай поженимся" полностью уйдет в интернет. Сейчас на видеохостинге YouTube полным ходом идет продвижение канала программы.

ПО ТЕМЕ

Сорвавшаяся после диеты Гузеева жестко прошлась по Харламову

"Совсем сдурела": голая Сябитова вызвала оторопь

 Лариса Андреевна Гузеева

Лариса Андреевна Гузеева актриса театра и кино, телеведущая

 Роза Раифовна Сябитова

Роза Раифовна Сябитова телеведущая, сваха

"Снимаем очень смешные вайны, я там в главных ролях, у нас уже более 100 тысяч подписчиков, миллионы просмотров", – передает слова Сябитовой телеканал "Царьград". Телеведущая отметила, что передача старается идти в ногу со временем и запросами зрителей. Стоит подчеркнуть, что для многих просмотр шоу в интернете является наиболее удобным.

Роза дополнила, что по ее мнению, закрывать рейтинговый проект, который приносит Первому каналу хороший доход, попросту не имеет смысла. Тем не менее, она не исключает такую возможность, ведь все в мире довольно переменчиво. Вполне вероятно, что как только настроение и запросы зрителей изменятся, проект канет в небытие.

Впрочем, не все были столь же разговорчивы, как Сябитова. Журналисты попытались связаться с Ларисой Гузеевой, чтобы узнать ее мнение, однако она послала представителей прессы, заявив, что у нее есть куда более важные дела: "Мне даже вам лень отвечать. К черту идите".

Автор: 4 декабря 2019, 17:42
ФОТОРЕПОРТАЖ

Гузеева признала Сябитову святой

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Колхоз с претензией: Лукашенко превратил Белоруссию в бесполезный придаток
Путин рассказал об угрозе НАТО для России
Переписка с проститутками вышла Зеленскому боком
Парламенты России и Венгрии защитят права нацменьшинств на Украине

Шоу-бизнес

Требуют ДНК-тест: новый поворот в громком скандале с наследством Гурченко
Отец Фриске угрожал Шепелеву пистолетом
"Уничижительно за ней ходить": Лещенко высказался о размере пенсии
"Аж одежда висит": муж Алсу сильно похудел после скандала с дочкой на "Голосе"

Проишествия

Мост рухнул прямо перед лобовым стеклом машины (видео)
Десятки нарушений: появились подробности страшной аварии с автобусом в Забайкалье
Религиозные фанатики зверски убили собственного ребенка
Запад попался на наглой лжи о Сирии

Lifestyle

"Чувствую себя беззащитной": героиня рассказала о книге "Я – Сания"
Нагиев довел Бондарчука до бешенства жестким отказом
Известная актриса скончалась в Испании
Леди Гага и Билли Айлиш стали номинантами премии "Грэмми"
Шоу-бизнес

Беременна? Лобода заткнула сболтнувшую лишнее дочь

Девочка заинтриговала поклонников певицы
Общество

"Дни.ру" дарят билеты: лекция звезды "Битвы экстрасенсов"

Александр Литвин проведет лекцию в Москве

Шоу-бизнес

"Расставили ноги и сердца": Джигурда о гей-оргиях

Артист был откровенен с "Дни.ру"
Шоу-бизнес

Вот и сказочке конец: звезду "Дома-2" бросил богатый любовник

Все мечты девушки превратились в прах

Гороскоп

Детские подарки на Новый 2020 год: как выбрать
Как завоевать мужчину-Рыбы
Женский календарь красоты на декабрь
Гороскоп на неделю

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Ты еще их и фашистами назвал": Уткин жестко припечатал Дзюбу
Ягудин встал грудью за оплеванную Самодурову
Знаменитого хоккеиста втянули в скандал с похищением детей
Туктамышева поразила россиян новым трюком (видео)

Регионы

Кемерово окутал густой смог (видео)
"Прогнулся": появились шокирующие фото Крымского моста перед запуском поездов
В "ЕР" требуют наказать виновных в оскорблении памяти героев ВОВ
Жуткие подробности убийства экс-главы города в Кузбассе
© 2015-2019 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru