"К черту идите": Гузеева послала журналистов после слухов о закрытии "Давай поженимся"

Телеведущие Роза Сябитова и Лариса Гузеева прокомментировали слухи о закрытии программы "Давай поженимся". По словам Сябитовой, даже если съемки передачи приостановят, проект просто уйдет на другую площадку.



Главная сваха страны подчеркнула, что ей неизвестная позиция руководства Первого канала по закрытию нашумевшего телешоу. Впрочем, если оно примет решение о приостановке проекта, то "Давай поженимся" полностью уйдет в интернет. Сейчас на видеохостинге YouTube полным ходом идет продвижение канала программы.

"Снимаем очень смешные вайны, я там в главных ролях, у нас уже более 100 тысяч подписчиков, миллионы просмотров", – передает слова Сябитовой телеканал "Царьград". Телеведущая отметила, что передача старается идти в ногу со временем и запросами зрителей. Стоит подчеркнуть, что для многих просмотр шоу в интернете является наиболее удобным.

Роза дополнила, что по ее мнению, закрывать рейтинговый проект, который приносит Первому каналу хороший доход, попросту не имеет смысла. Тем не менее, она не исключает такую возможность, ведь все в мире довольно переменчиво. Вполне вероятно, что как только настроение и запросы зрителей изменятся, проект канет в небытие.

Впрочем, не все были столь же разговорчивы, как Сябитова. Журналисты попытались связаться с Ларисой Гузеевой, чтобы узнать ее мнение, однако она послала представителей прессы, заявив, что у нее есть куда более важные дела: "Мне даже вам лень отвечать. К черту идите".

