Требуют ДНК-тест: новый поворот в громком скандале с наследством Гурченко

Со дня кончины звезды советского кино Людмилы Гурченко прошло восемь лет, между тем скандалы вокруг ее наследства продолжаются до сих пор. В студии "Пусть говорят" появилась внучка актрисы Елена Королева, которая погрязла в судебных спорах с отцом.

После кончины легендарной актрисы в 2011 году часть ее богатств досталась единственной дочери Марии Королевой. Женщина получила имущество на сумму более 50 миллионов: несколько квартир в центре Москвы, дачу и права на интеллектуальную собственность.

В 2017 году Мария Королева умерла. Все, чем владела дочь Людмилы Гурченко, суд поделил на две равные доли: часть по закону отошла внучке легендарной актрисы Елене Королевой, остальное получил зять звезды советского кино Александр Королев.

В сегодняшнем выпуске "Пусть говорят" выяснилось, что внучка Людмилы Гурченко подала против родителя иск. Подробности громкого скандала в звездной семье озвучил адвокат Елены Королевой, Ольга Бирючева.

"Мы не хотели забрать все, мы хотели забрать то, что не вошло в наследственную массу, потому что ответчик, наш Александр, об этом не заявил. А именно: не было заявлено, что в наследство могут быть включены денежные средства на его вкладах, поскольку он супруг умершей. Не было заявлено в наследственном деле о том, что у него имеются общества с ограниченной ответственностью, где Лене могут принадлежать также доли, дивиденды. также она может войти как участник в это общество", – сказала Бирючева в эфире "Пусть говорят".

По словам адвоката, Королева пошла в суд не только потому, что хотела определить объем наследства. С помощью Фемиды она пыталась зафиксировать кому и чем владеть. Сейчас все имущество поделено по долям. Это не устраивает внучку великой актрисы. Молодая женщина не желает иметь ничего общего со своим родителем. К сожалению, суд выбрал сторону ответчика.

"Ответчик по делу заявил встречные требования и просил уменьшить ее долю. Он просил выделить супружескую долю, то есть уменьшить то, что выделил нотариус. Мы еще вынуждены были отбывать то, что ее наследство по закону", – рассказал адвокат внучки Людмилы Гурченко.

Также в студии "Пусть говорят" обсудили сплетни о том, что Елена Королева может быть рождена от другого мужчины, якобы Александр Королев всю жизнь воспитывал чужого ребенка. Дескать, это как нельзя лучше объясняет конфликт между родственниками. Присутствующие в студии "Пусть говорят" эксперты потребовали экспертизу ДНК.