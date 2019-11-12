"Вечная память и любовь": Киркоров разволновался у могилы Гурченко

На Новодевичьем кладбище в Москве Филипп Киркоров появился с охапкой белых роз. Певец подошел к захоронению Людмилы Гурченко, немного постоял задумавшись, а после опустил цветы в вазу у надгробия. О посещении погоста артист отчитался в личном "Инстаграм".
"Традиция... 12 ноября,2019… День Рождения Великой Актрисы– ЛЮДМИЛЫ ГУРЧЕНКО... С Днем Рождения... Вечная Память, и Любовь Вам от всех Ваших поклонников и от меня лично, дорогая Людмила Марковна...🙏 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал Киркоров в микроблоге.
В комментариях к публикации к словам певца присоединились многие российские знаменитости: композитор Игорь Крутой, певец Марк Тишман, продюсер Яна Рудковская и другие. Подписчики Филиппа Киркорова тоже не остались в стороне.
"Светлая память Людмиле Марковне 🙏 Такое трогательное видео Филипп. Вы молодец", "В жизни так важно в суете сует не забывать об ушедших из жизни людей и выделять специально для этого время!🙏", "Мы тоже когда бываем в Москве, постоянно ее могилу посещаем", – отмечали интернет-обыватели.
Между тем некоторые пользователи Сети раскритиковали Филиппа Киркорова за то, что он не снял кепку у могилы. "Какой молодец даже очки снял, а вот головной убор, видимо, забыл", "Разволновался… и забыл кепку снять. Ничего страшного", – критикуют знаменитость.
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