Раскрыты реальные доходы оскандалившейся Ротару

Помимо озвученной суммы, отдельно свою часть получают музыканты исполнительницы. Учитывая тот факт, что большинство из них живут в разных городах, придется оплатить еще и дорогу.
"Ротару за многие десятилетия своей деятельностью заслужила уважение публики и заработала почет. Я считаю, что эта стоимость для выступлений Ротару абсолютно не высокая", – цитирует Пригожина Life. Продюсер напомнил, что в советское время артисты выступали практически за бесценок, не получая процентов от продажи альбомов.
Однако певица имеет доход не только от выступлений на корпоративах. У нее есть и другие источники. Ротару инвестировала в недвижимость и другие активы. С этого она получает от пяти миллионов рублей в год, сообщает сайт "Комсомольская правда".
Есть у исполнительницы и пенсия – 32 тысячи рублей. Однако ее звезда давно перечисляет девочке из Кривого Рога, страдающей врожденным заболеванием костей. В свое время об этом ребенке артистке рассказала приятельница, и Ротару решила участвовать в судьбе малышки. Помогает она и детским домам.
Кроме того, у Софии Ротару в Ялте есть отель VILLA SOFIA by S.Rotaru. Правда, сейчас он закрыт на реконструкцию. С него знаменитость имела от четырех миллионов рублей в год. В новом сезоне гостиница встретит отдыхающих обновленным интерьером.
Напомним, что в этом году украинская певица решила вернуться на российскую сцену. В первые дни 2020-го телезрители увидят 72-летнюю Софию Ротару в "Песне года" и других праздничных концертах.
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