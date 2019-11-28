Затравленную Ротару пожалели в России

"В этой истории с Софией Ротару всплыло слишком много лжи, и действительно пора эту тему закрывать", - заявил собеседник "Дни.ру". "Пусть поет на "Песне года". Кто захочет – послушает, кто нет – останется за пределами зала. Та же история с телевизионным эфиром. Кто захочет – посмотрит ее выступление, а кто нет – переключит кнопку", – добавил Манукян.
Эксперт искренне пожалел знаменитую певицу. "В конце концов, она живой человек, и у нее тоже есть эмоции по тому, что произошло в последние дни в медиа. Конечно, все это неприятно", - высказался он. По его мнению, София Ротару уже сделала необходимые выводы из скандала.
"Родственники и друзья ее поддержали, коллеги заступились, а оппоненты друзьями и поклонниками вряд ли когда-нибудь станут", – считает Манукян. Он посетовал из-за того, что в историю с Софией Ротару вмешалась политика, которая "очень часто портит все вокруг". "Вот поэтому артисты должны петь и играть, а политики разделять и властвовать", - заключил эксперт.
Напомним, София Ротару намерена участвовать в фестивале "Песня года" и якобы не отказывается от новогодних корпоративов. Это известие произвело эффект разорвавшейся бомбы. Поводом для возмущения послужили слухи о том, что певица поддерживает так называемую антитеррористическую операцию в Донбассе, помогая военным сражаться с ополченцами на востоке Украины, в том числе деньгами.
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