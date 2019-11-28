Затравленную Ротару пожалели в России

На исполнительницу обрушился шквал негатива из-за ее намерения выступать в России. Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян уверен, что София Ротару достаточно натерпелась и пора оставить ее в покое.

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