Валерий Сюткин хочет отомстить Сергею Шнурову за оскорбления

В эфире программы "Вечерний Ургант" на Первом канале лидер группы "Ленинград" довольно колко пошутил про Валерия Сюткина. Он заявил, что тот "оставляет за собой много песка", но при этом является "замечательным человеком".
"Я затаил интеллигентное хамство, так что он 1 января получит по полной программе. Прямо в прямом эфире финала "Голоса". Это наши с Сережей отношения художественные, потому отвечать будут лично я, а не мои ученики", – цитирует Валерия Сюткина телеграм-канал "Подъем". Вместе с тем он добавил, что в жизни они с Сергеем Шнуровым понимают друг друга с полуслова.
Исполнитель напомнил, что еще в полуфинале "Голоса" он пообещал, что не оставит без ответа слова Шнурова. По словам Валерия Сюткина, он не будет "распыляться по мелочам", а сделает все "одним залпом".
Ранее Валерий Сюткин дал понять, что намерен оказывать поддержку артистам из своей команды и после завершения шоу "Голос". "Пока я не называю себя продюсером. Я скорее пока именно наставник. И мне в этом качестве абсолютно комфортно", – заявил певец.
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