Отметили приготовленными в золоте стейками: экс-жена рыжего из "Иванушек" вышла замуж

Марина и Андрей сочетались браком в Санкт-Петербурге. 28 декабря они приехали в один из ЗАГСов Северной столицы, чтобы скрепить отношения печатью.
Событие отметили скромно. Пара заказала ужин на двоих в дорогом ресторане. Влюбленным подали стейки из говядины, приготовленные в золоте.
Интересно, что бывшая жена рыжего из "Иванушек" взяла фамилию нового мужа. Об этом Марина рассказала в "Инстаграм", опубликовав свидетельство о браке.
В Сети многие удивлены поспешностью, с которой развиваются отношения экс-супруги солиста группы "Иванушки" и баскетболиста. От предложения руки и сердца до замужества прошло всего три недели. Ходят слухи, что пара поторопилась со штампом в паспорте из-за беременности Марины.
Андрей Григорьев-Апполонов об этой свадьбе пока не высказался. Он с неохотой говорит об экс-избраннице. Когда журналисты просили прокомментировать помолвку Марины, рыжий из "Иванушек" ответил: "Вы по поводу бывшей жены? Совет да любовь, восклицательный знак..." И бросил трубку.
Добавим, что брак Григорьева-Апполонова и Банковой продлился 16 лет. Марина подарила Андрею двух сыновей. Ради детей экс-супруги решили сохранить дружеские отношения.
Популярные темы форума
Помогите отвязаться.
Невеста, с Новым Годом!
Что мне делать.....
ЁЛКА настоящая или искусственная?
«Все женщины воспринимают друг друга как угрозу».
Страшно рожать от мужика без работы
Покойница, вторая страничка.
Вы верите знахарю с НТВ? Говорят излечивает от всего?
НЕВЕСТА ТЫ КЛАССНАЯ
Почему вы все такие страшные