"Пытал Анисину паяльником на глазах у детей": Джигурда о реальной жизни его семьи

Никита Джигурда сумел создать запоминающийся образ, который делает его ни на кого не похожим. Нужность агрессивного рокера с громоподобным голосом и смелые, провокационные высказывания по спорным вопросам сделали артиста одним из самых узнаваемых в России.
Поддерживать имидж взрывного до неадекватности фрика, Никите Джигурде помогает супруга фигуристка Марина Анисина. Она рассказывает журналистам небылицы об избраннике.
"Когда Анисимову пытал Андрюша Малахов, и доктора восстанавливали ее после пяти часов интервью, не 15 минут как он сказал. А потом сказали: "Дайте нам драмы, вы же в разводе. Дайте нам драмы". Анисина сказала замечательно: "Даю вам драму, записывайте: Джигурда каждый день, каждый вечер подвешивает меня к люстре на глазах у детей и пытает паяльником. Полностью обдолбанный", – поделился Никита Джигурда.
Между тем маску, которую Джигурда с таким талантом демонстрирует публике, дома он предпочитает снимать. В жизни близких он другой. "Я просто гениальный артист, я об этом говорил давно. Не верили, мне пришлось устроить танцы на Красной площади", – отмечает знаменитость.
Никита Джигурда подчеркнул также, что никогда не употреблял тяжелые наркотики. "Более того, я три месяца уже, приезжая в Голландию, не позволяю себе косяк", – заявила знаменитость.
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