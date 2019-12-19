Развлекшийся с геями Колдун шокировал признанием о жизни с Малышевой

Дмитрий Колдун рассказал о личной жизни. Стало известно, почему говоря о жене, популярный артист внезапно упомянул телеведущую Елену Малышеву.

В свое время выходец "Фабрики звезд" Дима Колдун прославился не только песнями, но и неординарным поступком – спел в гей-сауне, где имел оглушительный успех. Говорят, что если тебя признали любители однополой любви, значит ты стильный, интересный, яркий. Правда, потом поползли слухи о нетрадиционной ориентации самого Колдуна, но всем известно, что артист давно уже счастлив в браке со своей бывшей одноклассницей по имени Виктория.

У пары подрастают сын Ян и дочь Алиса. До недавнего времени Виктория занималась воспитанием детей, будучи в декретном отпуске. Но в настоящее время он уже подходит к концу. "Сейчас, когда Алисе исполнилось три года, как раз думает, чем ей заняться – вернуться на работу в качестве врача или заняться чем‑то другим. Скажу вам, что иметь жену-врача – это почти то же самое, что жить с Еленой Малышевой", – неожиданно признался Дмитрий Колдун.

Влюбленные вместе уже 18 лет. Певец считает, что отчасти они обязаны своим крепким отношениям возможности быть порознь – Дмитрий работает в России, а Виктория с детьми живет в Минске. "Хотя Алла Борисовна Пугачева на свадьбе внука Никиты сказала: "Никогда не уходи из дома, если поссоришься!", и тут я с ней согласен. Я действительно никогда не уходил из дома, когда мы с Викой ругались. В этом тоже есть большой смысл", – заключил Колдун.

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