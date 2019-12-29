22-летний Дмитрий Матвеев из "Битвы экстрасенсов" переплюнул старых коллег

О том, что именно этот молодой человек получит "синюю руки" стало известно еще за неделю до финальной серии. Ярые поклонники ухитрились заснять победителя и опубликовать кадр в социальных сетях.
Дмитрий – стал самым молодым участником 20 сезона "Битвы экстрасенсов". Кроме того, он меньше остальных занимаетсяэкстрасенсорикой – всего три года. Тем не менее, это не помешало ему завоевать первое место.
Матвееву удалось закрутить роман с одной из участниц проекта – китаянкой Астрид. Влюбленные разговаривают на разных языках, прибегая к помощи телепатии. Иногда они общаются на английском.
"Симпатия возникла сразу. Хоть и не знаем родные языки друг друга, но такого взаимопонимания с женщиной у меня никогда не было. Уже неоднократно думал, что сейчас один из самых счастливых периодов в жизни, потому что она рядом", – признался Дмитрий.
Многие пользователи Сети посмеиваются и говорят, что чернокнижник стал победителем именно благодаря своей новообретенной пассии. Судя по всему, за него просто-напросто проголосовали соотечественники китаянки.
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