"Хочется развидеть": Сябитова подняла платье и подергала ягодицами в эфире

На шоу "Давай поженимся" ведущие Лариса Гузеева и Роза Сябитова расспрашивали очередную гостью об ее талантах. Выяснилось, что она танцует тверк – динамичный и вызывающий танец, который исполняется исключительно мышцами ягодиц.
Девушку попросили продемонстрировать свои умения перед телезрителями. Однако она неожиданно решила научить хитромудрым движениям и саму Розу, пригласив ее выступить дуэтом. Гостья попросила ее поднять платье и начать двигать попой вниз-вверх, что у нее получалось не слишком удачно.
Зал встретил перфоманс аплодисментами, хотя сама Сябитова назвала произошедшее "позорищем". Зрители шоу "Давай поженимся" согласились с такой оценкой. В комментариях под записью в инстаграм-аккаунте они выразили свое недоумение и отвращение.
"Боже мой, что это?!", "Тьфу ! Стыд и позор", "Ужасно, я не ханжа , но решила оставить комментарий. Возмутило", "Хочется развидеть", – писали фолловеры.
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