Буланова заикнулась о скором замужестве

В личном "Инстаграм" вокалистка опубликовала забавный лайфхак. Татьяна Буланова наткнулась в соцсетях на совет, мол, если взять человека за мизинец, когда он спит, то можно выведать у него все тайны.
"Ну, будущий муж, держись!" – написала знаменитость.
Поклонники решили, что Татьяна Буланова вновь собралась под венец. В комментариях тут же появились сотни сообщений с вопросами о женихе и дате бракосочетания. Поначалу артистка игнорировала любопытных интернет-обывателей, а потом удалила свое сообщение.
Отметим, что фанаты очень обрадовались новости о возможном замужестве Татьяны Булановой. Они подумали, что у любимой певицы наладилась личная жизнь.
Напомним, вокалистка дважды выходила замуж. Первым супругом знаменитости был звукорежиссер и продюсер группы "Летний сад" Николай Тагрин. Татьяна Буланова подарила избраннику сына Александра. Через 13 лет брак распался.
Вторым супругом звезды стал футболист Владислав Радимов. В этих отношениях у артистки родился сын Никита. Татьяна Буланова прожила со спортсменом 11 лет. В 2017 году супруги оформил развод, однако продолжили жить под одной крышей. Не так давно в Сети появились слухи, что певица попросила экс-супруга съехать, сообщает 7 Дней.ru.
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