"Великая, родная!": Пугачева показала умершую Волчек

Певица Алла Пугачева много лет дружила с актрисой, педагогом и режиссером Галиной Волчек. Худрук "Современника" даже надеялась, что Примадонна сыграет что-то в театре. А сегодня на прославленной сцене в спектакле "Скамейка" блистает старшая дочь Аллы Борисовны. Поэтому смерть Галины Борисовны исполнительница восприняла как личную потерю.



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