Отец Фриске просил Кобзона расправиться с Шепелевым

По словам звезды, психическое состояние отца семейства Фриске вызывает тревогу. Недавно он позвонил продюсеру и высказал в его адрес ряд угроз и оскорблений. Он сообщил, среди прочего, что готов приехать в дом бизнесмена с оружием.
Как сообщает телеграм-канал "НеМалахов", Иосиф Пригожин заявил, что в прошлом Владимир Фриске обращался к нему за помощью в ситуации с Дмитрием Шепелевым, который не разрешал ему увидеться с внуком. Пригожин удивился этой просьбе, добавив, что за этим же отец Жанны Фриске обращался к певцу Иосифу Кобзону.
В заключение продюсер сказал, что за Владимиром нужно приглядывать. А его психическое состояние нуждается в проверке.
"Он и Иосифу Кобзону звонил. За помощью по Шепелеву обращался. Мне, кажется, за ним надо смотреть. Пусть его проверят на вменяемость", – заявил Иосиф Пригожин.
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