На предполагаемого сына Николая Цискаридзе совершено нападение

Стало известно, что на предполагаемого внебрачного сына танцора напали в его собственном подъезде. По словам пострадавшего, он сразу заметил, как за ним зашел неизвестный мужчина в капюшоне. Он показался юноше крайне подозрительным.
Собственно, Акперов не ошибся. У двери квартиры преступник схватил его, повалил и начал бить по почкам. Тимуру удалось брызнуть в лицо злоумышленнику перцовой жидкостью из баллончика. Благодаря этому он смог спастись.
"Я еще несколько недель назад купил перцовый баллончик для самозащиты. Когда увидел, что за мной в подъезд зашел какой-то неизвестный мужик, сразу достал баллончик и спрятал его в кармане куртки", – поделился в беседе с корреспондентом Starhit парень.
После случившегося Акперов написал заявление в полицию. По его словам, теперь ему страшно возвращаться домой, поэтому он временно переехал в отель.
"Надеюсь, этого мерзавца удастся найти. Хочется посмотреть ему в глаза! Возвращаться домой я жутко боюсь", – признался предполагаемый внебрачный сын Николая.
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