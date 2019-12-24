50 миллионов за травлю: Елена Летучая решила наказать канал НТВ

Елена Летучая и ее муж Юрий Анашенков подают на телеканал в суд. Они намерены отсудить крупную сумму.

Супруги считают, что столкнулись с "безосновательной травлей". Об этом звездная чета сообщила в "Истаграм". Причиной скандала стал новый выпуск шоу "Звезды сошлись" на НТВ.

"Каждый из Вас может стать жертвой непрофессиональной, нечистоплотной работы СМИ. К сожалению, наша семья столкнулась с безосновательной травлей на телеканале НТВ, опираясь на сплетни и домыслы", – написала телеведущая. По ее словам, сотрудники телекомпании сознательно подготовили материал так, чтобы создать негативное мнение о ее семье ради рейтингов программы.

"Поскольку ситуация касается не только нас, но и всей нашей большой семьи и детей, мы решили бороться за честное имя и репутацию законным способом", – отметила Елена Летучая. При этом знаменитость не стала уточнять, какая именно ложная информация была сказана в эфире шоу.

Елена Летучая также заявила, что ей, как журналисту, много лет работающему ради выявления правды, стыдно за коллег. Примечательно, что звездную пару поддержали ряд представителей шоу-бизнеса.

В частности, скандал прокомментировала Наргиз Закирова. "Ой, ребята, как же я вас понимаю! Сама прошла и до сих пор прохожу через этот ад", – призналась певица.

В комментариях также выяснилось, какая именно часть программы возмутила Елену Летучую и ее мужа. Бывшая гражданская жена Юрия Анашенкова – искусствовед Асмик Вайе Рейтор рассказала, что бизнесмен прожил с ней шесть лет и ушел через девять месяцев после того, как она родила от него второго ребенка. Рейтор заявила, что после разрыва Анашенков ничего ей не оставил, кроме долгов.