50 миллионов за травлю: Елена Летучая решила наказать канал НТВ

Супруги считают, что столкнулись с "безосновательной травлей". Об этом звездная чета сообщила в "Истаграм". Причиной скандала стал новый выпуск шоу "Звезды сошлись" на НТВ.
"Каждый из Вас может стать жертвой непрофессиональной, нечистоплотной работы СМИ. К сожалению, наша семья столкнулась с безосновательной травлей на телеканале НТВ, опираясь на сплетни и домыслы", – написала телеведущая. По ее словам, сотрудники телекомпании сознательно подготовили материал так, чтобы создать негативное мнение о ее семье ради рейтингов программы.
"Поскольку ситуация касается не только нас, но и всей нашей большой семьи и детей, мы решили бороться за честное имя и репутацию законным способом", – отметила Елена Летучая. При этом знаменитость не стала уточнять, какая именно ложная информация была сказана в эфире шоу.
Елена Летучая также заявила, что ей, как журналисту, много лет работающему ради выявления правды, стыдно за коллег. Примечательно, что звездную пару поддержали ряд представителей шоу-бизнеса.
В частности, скандал прокомментировала Наргиз Закирова. "Ой, ребята, как же я вас понимаю! Сама прошла и до сих пор прохожу через этот ад", – призналась певица.
В комментариях также выяснилось, какая именно часть программы возмутила Елену Летучую и ее мужа. Бывшая гражданская жена Юрия Анашенкова – искусствовед Асмик Вайе Рейтор рассказала, что бизнесмен прожил с ней шесть лет и ушел через девять месяцев после того, как она родила от него второго ребенка. Рейтор заявила, что после разрыва Анашенков ничего ей не оставил, кроме долгов.
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