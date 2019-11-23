"Опять в трусах все спрятала?": оскандалившаяся Бочкарева возбудила пикантным фото

В личном "Инстаграм" 39-летняя знаменитость опубликовала кадр, на котором позирует в мужской рубашке. "Спокойной ночи, дорогие мои люди!🌙 Сладких снов💋(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подразнила народ Наталья Бочкарева.
Cексуальный снимок привел мужчин-подписчиков в восторг. Представители сильного пола пожаловались, что после таких фото спокойно заснуть будет сложно.
"Какая тут спокойная ночь после такого фото 😍😍😍😂😂😂😂", "Наташа вы очень красивая и привлекательная женщина, вы мечта", "Юбку забыли надеть… Но красотка!", "Умоляю Вас, Наташа, снимите эту рубашку! 😋😍", "Сладкая страсть, нежная красотка", "Эта женщина просто огонь", – писали обыватели.
Были и те, кто напомнил Наталье Бочкаревой о скандальной истории, участницей которой она не так давно стала. Комментаторы с удовольствием шутили над произошедшим.
"Че та трусов не видно))", "Опять в трусах все спрятала, а? Рубаха не поможет😂😂", "Наташка, есть чо?" – не унимались сетевые
юмористы.
Напомним, скандал разгорелся после того, как автомобиль звезды сериала "Счастливы вместе" остановили полицейские. При ней якобы нашли запрещенные препараты. Артистка спрятала наркотики в трусики. Позже Наталья Бочкарева опровергла эти данные.
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